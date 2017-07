Fiamme in Maremma, arriva Canadair

GROSSETO, 14 LUG - Ancora fiamme in Maremma: un vasto incendio si è sviluppato nella zona della strada panoramica di Castiglione della Pescaia, in uno dei punti dove una settimana fa fu appiccato il fuoco che ha poi distrutto 160 ettari di macchina mediterranea. A scopo precauzionale alcuni abitanti di strade limitrofe, via Monte Bianco e via Terminillo sono stati invitati ad allontanarsi, perché le fiamme si stanno avvicinando alle case. Sul posto i vigili del fuoco di Grosseto e volontari. Un altro incendio è divampato, in località Casamora, sempre nella zona di Castiglione della Pescaia ed è stato allertato il Canadair.