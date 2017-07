Fanfara Cc dove atterrò elicottero sposi

NICOTERA (VIBO VALENTIA), 14 LUG - Un concerto per la legalità. E' quello andato in scena ieri sera a Nicotera ad opera della Fanfara del 12/mo Battaglione Carabinieri "Sicilia" davanti a un pubblico numeroso e alla presenza delle autorità civili e militari. L'evento è stato promosso dall'Arma e dalla Commissione straordinaria che amministra il Comune, proprio allo scopo di lanciare un chiaro messaggio di vicinanza ai cittadini e riaffermare, in modo tangibile e non solo simbolicamente, la legalità e la presenza delle Istituzioni. Il concerto, infatti, si è tenuto nella stessa piazza dove il 14 settembre scorso atterrò abusivamente sulla "rosa dei venti" un elicottero noleggiato da una giovane coppia di sposi in occasione del loro matrimonio. Il successivo 24 novembre il Consiglio dei Ministri ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale con insediamento di una Commissione straordinaria tuttora in carica. Sulla vicenda la Dda di Catanzaro ha avviato un'inchiesta ancora aperta.