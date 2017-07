Scende da pulmino, grave bambina

FERRARA, 14 LUG - Investita da un'auto dopo essere scesa dal pullmino con cui rientrava da un campo estivo, una bambina di nove anni è stata portata in gravi condizioni in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. E' successo in mattinata a Ostellato, nel Ferrarese, in via Lidi Ferraresi, nella frazione di Campolungo. Poco prima delle 13 sono intervenuti i Carabinieri e il 118. La bambina, residente nella zona, sarebbe scesa dal mezzo e travolta da una Fiat Punto. Il codice con cui è stata trasportata è il 3, quello di massima gravità.