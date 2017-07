Morta incinta 2 gemelle: pm,3 a processo

MILANO, 14 LUG - Il pm di Milano Maura Ripamonti ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico e due ostetriche accusate di omicidio colposo per il caso di Claudia Bordoni, la donna di 36 anni morta il 28 aprile dell'anno scorso insieme alle due gemelle che portava in grembo. Il pubblico ministero, che aveva disposto due consulenze tecniche, aveva chiesto l'archiviazione del caso escludendo il nesso causale tra l'omissione "gravemente colposa" degli imputati e la morte della paziente con le due gemelline. I familiari della donna, assistiti dagli avv. Antonio Bana, Francisca Buccellati e Antonio Sala Della Cuna, hanno però presentato opposizione e il gip Stefania Donadeo ha dato loro ragione. In linea con la tesi dei legali della signora ha archiviato solo la posizione di una psichiatra mentre per gli altri tre sanitari ha ordinato l'imputazione coatta alla quale ha fatto seguito l'istanza di rinvio a giudizio. Ora si è in attesa della fissazione dell'udienza preliminare.