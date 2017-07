Corona: no a sblocco 1,3 mln per tasse

MILANO, 14 LUG - La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha respinto l'istanza avanzata, tramite i suoi legali, da Fabrizio Corona per sbloccare 1 milione e 342 mila euro, parte dei 2,6 milioni ritrovati nel controsoffitto dell'abitazione milanese della collaboratrice dell'ex paparazzo e in parte in due cassette di sicurezza in Austria. Tale somma, riconducibile a una delle società dell'ex fotografo dei vip, sarebbe dovuta servire per saldare i conti con il fisco al fine della "rottamazione" della stessa società. La richiesta bocciata è stata avanzata lo scorso 4 luglio nel corso dell'udienza con al centro l'eventuale confisca del 'tesoretto' di Corona e della sua casa a Milano. Udienza che riprenderà il 3 ottobre con l'ascolto dei testimoni chiamati dai difensori Ivano Chiesa e Luca Sirotti. L'ex paparazzo lo scorso giugno è stato condannato a 1 anno di carcere con una sentenza che ha fatto cadere le accuse principali, tra cui intestazione fittizia di beni, e la custodia cautelare.