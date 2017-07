Incidenti a piccolo aereo nel Livornese

CECINA (LIVORNO), 15 LUG - Incidente stamani a un piccolo aereo nell'area dell'avio-superficie di Cecina, nel Livornese. I vigili del fuoco, sulla base delle informazioni ricevute dal 118, parlano di 4 persone sbalzate fuori e ferite in modo lieve e di una quinta persona rimasta incastrata nella carlinga, con i pompieri al lavoro per liberarla. Dalle prime notizie l'incidente sarebbe avvenuto in fase di decollo.