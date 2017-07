Nuovo rogo a San Teodoro, subito domato

OLBIA, 15 LUG - E' stato domato in poco tempo l'incendio divampato a fine mattinata a San Teodoro, in Gallura, già provato dai vasti roghi degli ultimi giorni. Uno dei Canadair impegnato da stamane nelle operazioni di bonifica ad Alà dei Sardi e tra Loculi e Irgoli, è stato dirottato su San Teodoro non appena è scoppiato il nuovo incendio ed è arrivato il via libera dal Coau, il Centro operativo unificato del dipartimento di Protezione Civile. Con quattro lanci, le fiamme sono state spente. Tramite il vicesindaco, Alberto Melinu, l'amministrazione comunale ha manifestato soddisfazione per la prontezza dell'intervento. Squadre e mezzi della Protezione civile, del Corpo forestale, di Forestas, dei Vigili del Fuoco e dei Barracelli, sono al lavoro anche in queste ore per la bonifica delle aree colpite dal fuoco e nel presidio dei territori più a rischio.