Dopo incubo incendi tregua maestrale

CAGLIARI, 15 LUG - Dopo le ultime giornate infernali sul fronte incendi, il caldo e il maestrale hanno regalato una leggera tregua alla Sardegna. In alcuni centri meridionali dell'Isola le temperature oggi hanno raggiunto i 36 gradi, lontane dalle punte di 42 dei gironi scorsi, mentre i venti deboli o localmente moderati hanno soffiato dai quadranti settentrionali con rinforzi sul canale di Sardegna, ma senza le raffiche che ieri, in particolare, hanno consentito agli incendi - quasi tutti di natura dolosa - di divampare molto rapidamente. "Permangono le condizioni di alta pressione - spiega il maresciallo Marco Formicola, in turno all'Ufficio Meteo dell'Aeronautica Militare nella base di Decimomannu - così come resta anche un campo anticiclonico sulla Sardegna. Ma da stanotte il maestrale cederà il passo alle correnti nord-orientali di grecale che soffieranno per i prossimi due giorni. Questo porterà una lieve diminuzione delle temperature sul versante orientale e un conseguente aumento sul versante occidentale".