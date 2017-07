Incendi: fiamme in città a Olbia

OLBIA, 16 LUG - I carabinieri di Olbia stanno evacuando una casa in via Iesolo, nel quartiere a sud della città, dove intorno alle 13.30 sono ripartite le fiamme nello stesso punto interessato dal grosso incendio di venerdì notte partito in via Modena alle spalle del centro commerciale Auchan. La direzione del vento, questa volta, sta mettendo in serio pericolo le abitazioni. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena.