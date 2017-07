Disperso in mare, ma festa va avanti

ROMA, 16 LUG - Stava partecipando ad una festa vicino alla spiaggia di Porto Alabe, località Foghe, sulla costa dell'oristanese nel comune di Tresnuraghes, Alessio Atzori, l'uomo di 42 anni scomparso in mare da ieri dopo un tuffo all'imbrunire, nonostante le acque agitate a causa del maestrale. Insieme a lui si è tuffata anche una ragazza straniera, che invece è riuscita a salvarsi aggrappandosi a uno scoglio. Entrambi avevano raggiunto Foghe per unirsi alla festa organizzata in un terreno privato dove si erano radunate circa venti persone con i loro camper, a poca distanza dal tratto di costa dal quale i due si sono poi tuffati per un bagno al tramonto. Nonostante la tragedia, la festa è proseguita tutta la notte e all'alba si poteva ancora sentire tra i camper la musica a tutto volume. Le ricerche del disperso non hanno dato finora alcun esito: sono impegnati tutti i mezzi e gli uomini disponibili, dalla Guardia Costiera ai carabinieri e ai sommozzatori dei Vigili del fuoco.