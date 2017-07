Ladri in fuga in A1: polizia spara,presi

MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 16 LUG - Dopo il furto in una gioielleria di Firenze due bosniaci sono stati presi dagli agenti della Polizia stradale di Battifolle (Arezzo) dopo un lungo inseguimento a duecento all'ora in A1 durante il quale tre colpi di pistola sono stati sparati dagli agenti verso gli pneumatici dell'auto fuggitiva a scopo intimidatorio: l'inseguimento è proseguito poi a piedi per i campi dove i due sono stati alla fine bloccati. Uno dei fuggiaschi è stato ferito di striscio da un proiettile al collo ed ora è piantonato in ospedale a Arezzo.