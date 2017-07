Migranti:sindaco Sinagra,nessun presidio

PALERMO, 17 LUG - "Non c'è alcun presidio davanti all'hotel Canguro. Anzi non c'è stato da quando è stato fatto entrare il gruppo elettrogeno per fornire la luce alla struttura, da sabato sera, quindi". Smentisce le dichiarazioni del sindaco di Castell'Umberto, Vincenzo Lionetto, Nino Musca, il primo cittadino di Sinagra, comune nel cui territorio si trova l'albergo in cui sabato sono stati trasferiti 50 migranti. "Né sindaci, né cittadini stanno protestando davanti all'hotel", prosegue aggiungendo: "Sono entrato nella struttura e ho incontrato i migranti per vedere come stavano: sono giovani tra i 20 e i 30 anni". Ieri, peraltro, i ragazzi di un'associazione della zona hanno affisso davanti all'albergo bandiere della pace e striscioni di benvenuto per i migranti.