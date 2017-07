Record trapianti fegato, 3mila Salizzoni

TORINO, 17 LUG - Il Centro trapianti di fegato dell'ospedale Molinette di Torino, diretto dal professor Mauro Salizzoni, taglia il traguardo dei 3 mila trapianti. Il primo nell'ottobre 1990 su un uomo di 44 anni, l'ultimo oggi su un 55enne affetto da cirrosi. Un record che fa del centro piemontese il primo in Europa, e tra i primi al mondo, per numero di trapianti e per sopravvivenza. A distanza di 10 anni dal trapianto 73 pazienti su 100 continuano ad essere vivi, traguardo insperato per malattie che lasciano pochi mesi. Il 5% dei trapianti sono stati effettuati su pazienti in condizioni di emergenza nazionale: sull'esito non incide solo la difficoltà clinica e chirurgica, ma anche la variabile tempo, ovvero la capacità di reperire un donatore compatibile ed effettuare il trapianto in poche ore. Dal 1993 ad oggi sono stati trapiantati 166 pazienti in età pediatrica (6% dell'attività totale). Al luglio 2017 sono in lista di attesa per il trapianto una ottantina di pazienti: l'attesa media è di pochi mesi.