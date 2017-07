Tenta appiccare rogo in Parco,denunciato

LECCE, 17 LUG - Un pensionato di 68 anni, sorpreso ad appiccare un incendio nel Parco regionale 'Bosco e paludi di Rauccio', in località Masseria La Loggia, è stato denunciato dai carabinieri forestale di Lecce per tentato incendio. I militari lo hanno visto accovacciato in corrispondenza di sterpaglie sul bordo strada, mentre tentava ripetutamente di appiccare il fuoco con un accendino. Secondo i carabinieri, considerato il forte vento di tramontana e il tipo di vegetazione (sterpaglie, canneto e cespugli di Macchia mediterranea), l'incendio avrebbe certamente avuto effetti devastanti.