Donna scomparsa da nave, indaga Brindisi

UDINE, 17 LUG - L'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Udine sul ritrovamento del corpo di una donna in mare al largo di Lignano Sabbiadoro (Udine) il 2 luglio scorso passa alla Procura di Brindisi. La decisione è stata presa dalla Procura friulana dopo la probabile identificazione del corpo che potrebbe essere quello della marittima brasiliana Simone Scheuer Souza, di 36 anni, scomparsa dalla nave Msc Musica, partita da Venezia il 19 giugno in direzione Brindisi. Del passaggio del fascicolo da Udine a Brindisi, dove già era in corso un'inchiesta sulla scomparsa della donna, si è appreso oggi in Procura, nel capoluogo friulano. Il Procuratore di Udine Antonio De Nicolo ha spiegato che, "essendo incerto il luogo della morte, la competenza è della procura di Brindisi che per prima ha iscritto la notizia di reato", all'indomani della scomparsa della donna. Il corpo resta a Latisana (Udine), a disposizione dell'autorità giudiziaria di Brindisi, anche per l'eventuale comparazione dell'esame del dna.