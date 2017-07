Ancora fiamme alle isole Tremiti

FOGGIA, 17 LUG - Ancora fiamme sull'isola di San Domino, nell'arcipelago delle Tremiti, dove con il forte vento di maestrale ha ripreso vigore l'incendio divampato il 12 luglio e che si riteneva ormai spento. Il vento non solo alimenta le fiamme, ma rende difficile l'opera di spegnimento. Una quindicina di uomini sono al lavoro da ore con vari mezzi e autobotti per circoscrivere le fiamme. Le fiamme sono divampate anche sul Gargano, a Calenella (dove la situazione è sotto controllo) e in altre zone della Capitanata. Piccoli incendi, non danno grandi preoccupazioni, sono stati domati anche ai margini delle strade e delle autostrade.