Puglia, si dimette assessore ambiente

BARI, 17 LUG - L'assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Mimmo Santorsola (Sinistra italiana), ha restituito le deleghe al governatore Michele Emiliano, motivando la sua decisione in una lettera in cui, evidenzia una nota dell'Ente, "ribadisce l'intenzione di mantenere il rapporto di leale collaborazione con la presidenza e di proseguire il suo compito istituzionale dedicandosi ancora più intensamente a rappresentare le istanze del territorio di appartenenza". Nei giorni scorsi è stato l'assessore ai Trasporti e Lavori pubblici, Gianni Giannini, a rassegnare le sue dimissioni perché indagato in una inchiesta su presunte tangenti in cambio di appalti. Con due assessori in meno sarebbe sempre più imminente il rimpasto di Giunta su cui Emiliano (che è anche assessore alla Sanità) sarebbe impegnato da tempo. Una redistribuzione delle deleghe, infatti, sarebbe già dovuta avvenire dopo le ultime elezioni amministrative.