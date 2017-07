Rogo: Raggi, primo canadair dopo un'ora

ROMA, 17 LUG - "Il primo canadair è arrivato dopo un'ora quando il fuoco era già divampato purtroppo. Ora pare ne stia arrivando anche un altro". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Castelfusano per monitorare l'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio. "Buona parte della pineta di Castelfusano è andata in fumo - ha aggiunto - l'incendio non è stato ancora domato".