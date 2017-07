Dispersi nel lago: individuata la barca

NUORO, 17 LUG - E' stata individuata dai sommozzatori dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, la piccola barca in vetroresina a bordo della quale, nel lago Mulargia a Orroli, nel centro Sardegna, l'1 luglio scorso erano usciti per una battuta di pesca Remo Frau, di 50 anni, Franco Sirigu, di 41, e Nicosur, il figliastro romeno 17enne di Frau, finiti in acqua e dispersi. I corpi di Frau e Sirigu sono stati ripescati qualche giorno fa, mentre i sommozzatori lavorano incessantemente per recuperare anche il corpo quello del minorenne, figlio della moglie di Frau. La barca è stata individuata nel punto in cui sono stati recuperati i due corpi, nello specchio acqueo in territorio di Orroli, al confine con Siurgus Donigala, ma non è stata ancora recuperata perché mancavano le condizioni di sicurezza: l'imbarcazione, infatti, è adagiata su un fondale di 25 metri. Verrà probabilmente recuperata domani.