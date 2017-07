Straniero ucciso in strada a Terni

TERNI, 18 LUG - Un albanese di 49 anni è stato ucciso stamani a Terni dopo essere stato colpito con alcuni colpi di pistola all'addome, sembra sette, mentre si trovava in via Galvani, nel centro della città. In corso le indagini dei carabinieri per identificare il responsabile del delitto. Sul posto anche la polizia. Alcune persone che abitano in zona hanno riferito di avere udito delle urla poco prima degli spari. Non si esclude quindi che ci sia stata una lite tra la vittima e il suo aggressore. L'uomo è morto poco dopo essere stato colpito.