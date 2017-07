Assenteismo a Capri, 8 misure cautelari

CAPRI (NAPOLI), 18 LUG - Operazione anti-assenteismo della Guardia di Finanza di Capri. Otto misure cautelari, fra arresti domiciliari e obblighi di dimora, emesse dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Procura, sono in corso di esecuzione da parte dei finanzieri nei confronti di altrettanti dipendenti dell'ospedale Capilupi di Capri. Si tratta per lo più di sanitari in servizio presso il nosocomio isolano.