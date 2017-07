Corruzione,coinvolti 12 dipendenti Fisco

CASERTA, 18 LUG - Dodici misure cautelari nei confronti di dipendenti pubblici in servizio all'Agenzia delle Entrate sono stare eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per i reati di truffa aggravata, corruzione, abuso d'ufficio e falso. Le misure sono state notificate nelle province di Caserta, Napoli e Frosinone. L'inchiesta ha permesso di scoprire un presunto sistema corruttivo attuato da alcuni impiegati della Conservatoria di Santa Maria Capua Vetere che, in cambio di denaro, fornivano ai richiedenti certificazioni senza il versamento della relativa imposta di bollo ed il passaggio per l'apposito sportello della ricezione pubblico. Numerosi i professionisti coinvolti (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, visuristi, impiegati presso studi notarili) delle Regioni Campania e Lazio.