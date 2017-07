Migrante molesta e picchia donna, preso

BARI, 18 LUG - Un cittadino etiope di 30 anni è stato arrestato a Bari per tentata rapina ai danni di una giovane donna barese. La ragazza, mentre si trovava alle spalle della caserma dei Carabinieri di via Tanzi, nel sottopasso pedonale ferroviario, è stata avvicinata dall'uomo il quale, dopo averla sorpresa alle spalle, le ha prima abbassato la gonna, forse per molestarla sessualmente oppure per impedirne i movimenti, subito dopo l'ha aggredita con pugni al volto nel tentativo di strapparle la borsa. Le grida di aiuto della vittima hanno attirato l'attenzione dei militari che sono riusciti a bloccare e ad arrestare l'etiope. La donna, medicata dal 118, ha evidenti segni di aggressione sul volto e sul collo.