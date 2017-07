Insulti sul web, 'Gazzetta' lo smaschera

BOLOGNA, 18 LUG - Sulla pagina Facebook del giornale ha lasciato un commento offensivo dopo la morte di un dodicenne caduto in un canale a Luzzara. La 'Gazzetta di Reggio' ha così deciso di metterlo in prima pagina per smascherarlo e ha pubblicato una conversazione telefonica avvenuta con il direttore Stefano Scansani. "Per fortuna che l'hanno trovato morto se no ci toccava mantenerlo", ha scritto un lettore, Roberto Mugnai, modenese, facendo riferimento alla nazionalità pakistana della piccola vittima. "Quel commento è una notizia - ha scritto Scansani - è uno degli esempi più ricorrenti della disumanità che scorre nelle vene di questo mondo". Il direttore del giornale reggiano lo ha chiamato, dopo aver trovato il numero sulle pagine bianche, chiedendogli conto di quella sua frase. "Mi sono lasciato prendere - ha detto, nella conversazione riferita dal giornale, porga le mie scuse a tutti, mi stanno tampinando, mi stanno dicendo delle brutte robe".