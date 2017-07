Letture in liceo per Paolo Borsellino

ROMA, 18 LUG - "Letture ad alta voce": così lo storico liceo romano Ennio Quirino Visconti ricorda i 25 anni della strage di via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Le "letture" sono affidate agli attori Sarah Scola, Massimo Wertmuller e Riccardo Mei e saranno precedute dal corto "Una vita per la legalità", realizzato a cura degli studenti della Lumsa, mentre a seguire ci sarà lo spettacolo teatrale "Fimmina". Il Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) in quanto Istituto autonomo del Mibact e l'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, sono i promotori di questo evento, sottoposto alla loro attenzione dalla Fondazione Sotto i Venti.