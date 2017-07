G7 Torino, tutti eventi alla Venaria

ROMA, 18 LUG - Si è tenuto questa mattina al Viminale un incontro tra i Capi di Gabinetto dei ministeri dello Sviluppo Economico, Lavoro, Istruzione, Comune Torino e Regione Piemonte, presieduto dal Capo di Gabinetto dell'Interno e dall'Ambasciatore Trombetta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con in agenda gli eventi programmati per il G7 di settembre a Torino. E' stata valutata l'opportunità di "concentrare presso la Reggia di Venaria Reale tutti gli impegni già programmati, allo scopo di limitare i disagi per i cittadini del capoluogo piemontese, tenuto conto delle indispensabili misure di sicurezza da porre in campo", spiega una nota del Viminale. "E' stata anche concordata l'opportunità di ridurre nei margini possibili i giorni previsti per i lavori". L'Ambasciatore Trombetta, Sherpa dei G7, sulla base delle riflessioni svolte, farà avere prossimamente una nuova calendarizzazione degli impegni programmati.