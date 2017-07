Focolaio morbillo in 2 hotel di Vietri

NAPOLI, 18 LUG - Un focolaio di morbillo è stato segnalato in due Hotel di Vietri sul mare (Salerno): tre sono i casi confermati - due addetti alla reception e una cameriera di sala - ed i contatti sospetti coinvolti, ovvero gli ospiti presenti nei due hotel, sono circa 700. Lo si apprende da fonti del ministero della Salute. I tre casi riguardano tre donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni, dipendenti di due strutture alberghiere della zona, mai sottoposte a vaccinazione. Per uno dei tre casi sospetti nei giorni scorsi si è reso necessario il ricovero in ospedale. E' stato possibile risalire ad una buona parte degli ospiti degli hotel contattando direttamente le Asl di residenza. Proseguono le azioni per rintracciare gli altri ospiti che erano presenti nelle strutture.