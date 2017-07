Migranti, Piemonte valuta 3/o Centro

TORINO, 18 LUG - La Regione Piemonte potrebbe individuare un terzo centro di prima accoglienza. Lo dice l'assessore all'Immigrazione, Monica Cerutti, che questo pomeriggio ha visitato il Centro di prima accoglienza gestito dalla Croce Rossa a Settimo torinese. "Il nostro sistema regionale - spiega Cerutti - prevede, oltre a quello di Settimo, un secondo centro di prima accoglienza a Castello di Annone in provincia di Asti, in funzione da qualche settimana. Verificheremo nei prossimi mesi le necessità e la possibile localizzazione di un terzo centro di prima accoglienza sul territorio piemontese". "La mia visita a Settimo - aggiunge - vuole essere una testimonianza della vicinanza e gratitudine della Regione nei confronti degli uomini e delle donne che quotidianamente sono impegnati nella gestione della prima accoglienza in Piemonte e nei confronti di un'amministrazione comunale che ha deciso di governare il fenomeno di concerto con le altre istituzioni".