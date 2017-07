Scosse terremoto nell'Alessandrino

ALESSANDRIA, 18 LUG - Due scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Alessandria, tra Sebastiano Curone e Montacuto, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La più forte, di magnitudo 2.9, ha avuto l'epicentro due chilometri a Sud-Est di Sebastiano Curone, ad una profondità di 21 chilometri. Le scosse non sono state avvertite dalla popolazione: vigili del fuoco e protezione civile provinciale non segnalano chiamate.