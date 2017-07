Maxi piantagione cannabis da 1mln euro

NUORO, 18 LUG - Una maxi coltivazione di marijuana con 3mila e 400 piante è stata sequestrata dai Carabinieri del reparto Squadriglie del comando provinciale di Nuoro, in località Su Puleu, nelle campagne del capoluogo barbaricino. La cannabis, circa 600 chilogrammi, avrebbe fruttato agli spacciatori oltre un milione di euro: tutto è stato distrutto. Durante l'operazione, una delle più imponenti in provincia di Nuoro nell'ultimo decennio sul fronte antidroga, i militari hanno sorpreso il coltivatore: si tratta di Piero Mesina, operaio edile di 35 anni, di Talana, con precedenti penali. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Badu 'e Carros. Alla vista dei carabinieri, infiltrati all'interno della piantagione durante la notte, l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato subito bloccato dagli uomini dell'Arma. La piantagione era stata ricavata in una zona impervia dell'agro nuorese: un rocciaio preventivamente spianato e attrezzato con un importante impianto di irrigazione.