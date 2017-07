Principio incendio in moschea Firenze

FIRENZE, 19 LUG - Un principio d'incendio si è sviluppato nelle prime ore di oggi, poco dopo le quattro, nel centro islamico di Firenze di Borgo Allegri, nel centralissimo quartiere di Santa Croce. Una persona è stata portata in salvo dai vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un corto circuito nella "moschea", allestita in un fondo che affaccia su piazza dei Ciompi, che è la più frequentata dai fedeli del capoluogo toscano. L'uomo portato in salvo è ricoverato in ospedale con sintomi da intossicazione e ustioni.