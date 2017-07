Controllore accoltellato sul treno

SANTO STEFANO LODIGIANO (LODI), 19 LUG - Un controllore di 45 anni è stato ferito, questa mattina, sul treno a bordo del quale era in servizio, all'altezza di Santo Stefano Lodigiano. L'aggressore, presumibilmente uno straniero, è al momento ricercato. All'arrivo dei soccorritori alla stazione successiva, quella di Codogno (Milano), l'uomo è stato caricato in ambulanza con un coltello conficcato nella mano destra avendo tentato di difendersi da un fendente all'addome. La vittima è stata portata all'ospedale di Codogno in condizioni di salute definite non gravi mentre ora polizia e carabinieri stanno cercando di trovare l'aggressore, un uomo di colore, che si è dato alla fuga immediatamente dopo i fatti.