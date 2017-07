Mazzette in ricostruzione, 10 arresti

L'AQUILA, 19 LUG - Dalle prime ore della mattinata è in corso una vasta operazione del Comando provinciale dei Carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della Procura della repubblica dell'Aquila su presunte mazzette in una serie di appalti pubblici nella ricostruzione dell'Aquila, a oltre otto anni dal terremoto. Sono state eseguite dieci ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e sono stati notificati cinque provvedimenti di applicazione del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale. Perquisizioni e sequestri sono in corso nei territori di L'Aquila, Teramo, Pesaro Urbino, Bari e Benevento. Tra i reati contestati la corruzione, l'abuso d'ufficio e la turbativa d'asta che sarebbero stati commessi in quello che è stato definito il "cantiere più grande d'Europa".