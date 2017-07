Bagnoli: firmato accordo istituzionale

NAPOLI, 19 LUG - È stato firmato l'accordo interistituzionale per la bonifica e la rigenerazione urbana del sito Bagnoli-Coroglio. Presenti il ministro del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. La firma arriva dopo anni di dissidi e anche proteste di comitati di cittadini. "Oggi - ha detto il ministro del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti - è una bella giornata, abbiamo avviato un lavoro su Bagnoli molto impegnativo. Dopo 23 anni è ora che sia restituita fino in fondo l'area ai cittadini di Napoli, di Bagnoli, che possa essere un segno forte di rinascita per Napoli, la Campania e il Mezzogiorno". "Oggi - ha sottolineato il sindaco De Magistris - si firma un'intesa istituzionale forte, vera, piena di contenuti e di rispetto dei ruoli di ognuno". "Ci sono gli elementi per un rilancio di Napoli, Bagnoli, dell'intera regione. Entriamo nella fase operativa" ha detto Vincenzo De Luca.