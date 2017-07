Incendio ad Alghero, evacuate 50 case

ALGHERO, 19 LUG - Un vasto incendio è divampato nella notte ad Alghero, in una palazzina in via Vittorio Emanuele. Le fiamme, partite dopo mezzanotte per cause e modalità ancora da accertare, hanno letteralmente distrutto i locali di "Risparmio Casa", l'attività commerciale al pian terreno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono ancora all'opera per domare l'incendio, e i carabinieri della stazione di Alghero, che stanno svolgendo le indagini coordinate dalla Procura di Sassari. Questa mattina è intervenuta anche la Protezione civile, che ha richiesto l'intervento di altri uomini e mezzi. La situazione è resa ancora più pericolosa dalla presenza di un rifornitore di benzina. Le strade attigue sono state bloccate. Nella palazzina ci sono 80 appartamenti, cinquanta dei quali erano occupati e sono stati evacuati. I residenti sono stati accolti dalla parrocchia del Rosario, dove trascorreranno le prossime ore. Al momento starebbero tutti bene. Il palazzo è stato messo sotto sequestro.