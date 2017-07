Borsellino: Decaro,ora Consulta legalità

BARI, 19 LUG - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha deposto una corona in viale Falcone e Borsellino, nel capoluogo pugliese, per commemorare il 25/mo anniversario della morte di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta. "Coltivare il ricordo - ha detto Decaro, che è anche presidente nazionale dell'Anci - significa praticare l'impegno quotidiano, nelle parole e nelle azioni. Per questo discuteremo presto in Consiglio comunale della costituzione della Consulta della legalità: un insieme di realtà che stanno insieme e fanno rete per promuovere iniziative che rafforzino la presenza delle energie sane nella città". "Paolo Borsellino - ha aggiunto - è stato, e sarà sempre, il simbolo di un'Italia che non si rassegna: per questo il Comune di Bari, come tutto il Paese, non smetterà mai di rinnovarne il ricordo e l'insegnamento".