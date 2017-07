Giovane ucciso in bar Foggia: 4 arresti

FOGGIA, 19 LUG - Quattro persone sono state arrestate da polizia e carabinieri per l'omicidio, compiuto il 29 ottobre 2016 in un bar di Foggia, del 21enne Roberto Tizzano e per il tentativo di omicidio di Roberto Bruno, che fu ferito gravemente nell'agguato. I provvedimenti restrittivi in carcere sono stati adottati su richiesta della Dda di Bari. L'omicidio avvenne nel primo pomeriggio: due persone con i volti coperti ed armate con un fucile con canne mozze e una pistola entrarono nel bar "H24" in via San Severo, sparando dieci colpi che uccisero Tizzano e ferirono Bruno, entrambi imparentati con esponenti di primo piano della clan foggiano dei Moretti-Pellegrino-Lanza. Nell'ambito delle indagini, nel gennaio scorso, fu sottoposto a fermo Patrizio Villani, 40enne di Foggia.