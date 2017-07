Anestesista donna, paziente non si opera

SAVONA, 19 LUG - Un paziente settantenne che doveva essere operato per un'ernia inguinale ha rifiutato l'intervento quando ha saputo che l'anestesista era una donna. E' accaduto all'ospedale San Paolo di Savona. "Non mi faccio operare con una anestesista donna - ha detto l'uomo spalleggiato dalla moglie ai sanitari che cercavano di convincerlo - nulla di personale, ma in giro dicono le donne anestesiste del San Paolo non sono brave". La sala operatoria era già pronta, il chirurgo e la sua equipe anche, ma il paziente non arrivava. Era rimasto in stanza con la moglie L'uomo aveva cambiato idea, non voleva una anestesista donna. I sanitari sono rimasti sbalorditi e sconcertati, hanno provato a convincerlo, ma non ci sono riusciti. "Non mi opero, o l'anestesista è uomo o firmo e torno a casa". L'anestesista uomo non c'era, l'intervento è stato annullato e l'uomo è tornato a casa. Disappunto del primario Brunello Brunetto: "Chi lavora con me gode della fiducia senza distinzione di sesso. Tutti sono adeguati al ruolo".