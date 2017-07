Incendi: case evacuate nel Pisano

PISA, 19 LUG - E' critica la situazione in seguito ad un incendio di un'area boschiva, Fauglia, nel Pisano. Alcune case sono state fatte evacuare per precauzione ed è stato già richiesto al dipartimento nazionale di protezione civile l'invio di un Canadair. Sul posto stanno operando le squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile regionale per cercare di contenere l'avanzamento repentino delle fiamme. Fuoco anche a Santa Luce e nella frazione faugliese di Acciaiolo.