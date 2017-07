Confisca 1,3 mln annullata da Cassazione

BOLOGNA, 19 LUG - La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento di confisca di beni mobili e immobili riconducibili a Francesco Ventrici, pregiudicato calabrese coinvolto in numerose indagini di narcotraffico. La misura di prevenzione patrimoniale riguardava anche una villa a San Marino di Bentivoglio (Bologna), terreni e un'Alfa romeo blindata, per un totale di un milione e trecentomila euro. I giudici della Suprema Corte hanno accolto l'eccezione del difensore di Ventrici, avvocato Fausto Bruzzese, sull'incompetenza territoriale e hanno disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Catanzaro. La confisca era stata decisa in primo grado dal tribunale di Bologna a novembre 2014, poi confermato dalla Corte di Appello della città emiliana il 13 maggio 2016. Il provvedimento seguiva una condanna per trasferimento fraudolento di valori.