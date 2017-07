Incendi: Canadair in azione nel Nuorese

CARBONIA, 19 LUG - Ancora una giornata di incendi in Sardegna. In quattro occasioni le squadre a terra composte da vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e volontari hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei per domare i roghi, alimentati dal caldo e dal vento. Attualmente sono attivi due incendi: a Macomer, nel Nuorese, che nel momento più difficile ha visto impegnati quattro elicotteri della flotta regionale e un Canadair, e a Carbonia, nella zona di Cortighiana, nel Sulcis, dove sono intervenuti due elicotteri ed ha lanciato alcune bombe d'acqua anche un Canadair. Spenti, invece, i focolai a Guspini, nel Medio Campidano, Villanova Monteleone, nel Sassarese e Bari Sardo, in Ogliastra. In questi ultimi incendi è stato necessario l'intervento dei mezzi della flotta regionale.