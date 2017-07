Fumo in cabina, aereo ferma il decollo

CAGLIARI, 19 LUG - Emergenza all'aeroporto di Cagliari-Elmas questo pomeriggio per un aereo in avaria. Un Fokker 50 della compagnia svedese Amapola, che si occupa di movimentazione merci per la Tnt Traco, ha avuto un problema durante il decollo. A bordo dell'aereo c'erano solo due membri dell'equipaggio. Il velivolo, intorno alle 16, doveva lasciare l'aeroporto cagliaritano per raggiungere Malmo in Svezia, ma durante le fasi di spostamento verso la pista per il decollo, la cabina si è riempita di fumo. Il pilota ha subito bloccato la procedura di partenza ed è rimasto in aeroporto. E' scattato come succede in questi casi il piano di emergenza aeroportuale che ha visto coinvolti la Sogaer (società di gestione dell'aeroporto) ed i vigili del fuoco. Il velivolo adesso si trova parcheggiato in aeroporto per i controlli e le verifiche.