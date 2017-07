Strage Caselle, confermati due ergastoli

TORINO, 19 LUG - La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per la colf Dorotea De Pippo e per il suo compagno Giorgio Palmieri per il triplice omicidio commesso a Caselle il 3 gennaio 2014. Ad essere uccisi nella loro villetta furono i coniugi Claudio Allione e Mariangela Greggio e la madre di lei, Emilia Campo Dell'Orto, 94 anni. De Pippo, che aveva lavorato per la famiglia, era considerata l'ideatrice, Palmieri l'esecutore.