Credit Suisse,Gdf cerca titolari polizze

ROMA, 20 LUG - La Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità fiscali svizzere gli elenchi relativi ai beneficiari italiani delle polizze assicurative del Credit Suisse al centro di una indagine per frode fiscale chiuse nell'ottobre scorso con un accordo in base al quale la società si è impegnata a versare 109 milioni di euro al fisco italiano. Le polizze assicurative secondo l'accusa, sarebbero state soltanto un escamotage studiato da funzionari della banca svizzera per consentire a clienti italiani di portare denaro oltre il confine e nasconderlo all'erario. Al termine dell' analisi dei dati svolta dalla Guardia di Finanza con l'Agenzia delle Entrate, sono stati finora identificati i titolari di 3.297 polizze, e riscossi circa 173 milioni di euro per imposte, sanzioni e interessi. La nuova richiesta riguarda gli effettivi beneficiari italiani tuttora non compiutamente identificati, titolari di ulteriori 9.953 posizioni finanziarie, per un ammontare complessivo di 6,7 miliardi di euro.