Presunti abusi su ragazzo in comunità

NAPOLI, 20 LUG - Si sarebbe allontanato dalla comunità alloggio dove era stato destinato per non subire più violenze sessuali da altri minori ospitati nella struttura: è quanto ha denunciato ai carabinieri la tutrice di un ragazzo di 15 anni che lo scorso 2 luglio è fuggito dalla comunità che si trova a Crispano, in provincia di Napoli. La presunta vittima degli abusi è stata trasferita in un'altra struttura. I militari sono ora al lavoro per accertare l'accaduto. (ANSA).