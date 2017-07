Soldi da farmaceutiche per prescrizioni

MILANO, 20 LUG - Favorivano l'assunzione di medici e paramedici di fiducia condizionando concorsi pubblici, percepivano soldi dalle case farmaceutiche in cambio della prescrizione dei farmaci, ricevevano il finanziamento da parte delle società farmaceutiche per convegni ed eventi. Sono alcuni dei risultati dell'indagine "Dominio" condotta dai carabinieri del Nas di Milano sulla gestione "illecita e clientelare" di una Asst (Agenzie Socio Sanitaria Territoriale) di Milano. Questa mattina i militari hanno notificato 4 avvisi di garanzia per accuse - a vario titolo - di corruzione, induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità, abuso d'ufficio, truffa e riciclaggio. La procura di Milano ha disposto 29 perquisizioni e 21 ordini di esibizione di documentazione eseguite nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Varese, Vercelli, Verona, Piacenza, Bologna, Roma, Firenze, Latina e Palermo.