Aggressione agente a Milano, espulso

MILANO, 20 LUG - Si trova a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, in via Fatebenefratelli, e verrà rimpatriato nel pomeriggio Saidou Mamoud Diallo, il 31enne migrante della Guinea, irregolare, in Italia, che su disposizione del gip è stato scarcerato con obbligo di firma dopo essere stato arrestato per resistenza. L'uomo aveva tentato di accoltellare un agente alla Stazione Centrale durante un controllo. Nei suoi confronti è stato emesso un ordine di espulsione del Questore.