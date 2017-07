Camion con mobili si ribalta, A14 chiusa

FORLÌ, 20 LUG - Carreggiata nord dell'A14 chiusa al traffico per buona parte della scorsa notte a causa di un camion carico di mobili che attorno all'una, per cause ancora da chiarire, nei pressi del casello di Forlì si è ribaltato, spandendo il pesante carico e bloccando completamente tutta la carreggiata. Per liberare la sede autostradale vigili del fuoco, personale di Autostrade e del soccorso stradale e polizia stradale hanno lavorato, utilizzando anche grosse autogru, sino alle 6 di questa mattina. A rallentare ulteriormente la rimessa in sicurezza del tratto dell'A14 un incendio sviluppatosi, subito dopo la riapertura al traffico, sulla scarpata che costeggia in quel punto la sede stradale, rendendo necessario un nuovo intervento dei vigili del fuoco. Solo poco dopo le 7 la situazione è tornata alla normalità. Pare che a provocare il ribaltamento del mezzo pesante, di proprietà di una ditta pesarese e condotto da un albanese 55enne rimasto illeso, possa essere stato lo scoppio di un pneumatico.