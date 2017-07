Incidente tra natanti, un morto

NAPOLI, 20 LUG - Incidente tra natanti nelle acque antistanti il borgo Marina del Cantone, a Massa Lubrense, in costiera sorrentina. Un uomo di 71 anni, di Massa Lubrense, ha perso la vita nella collisione tra un gommone e la sua barca. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri. L'anziano era a bordo di un barchino di legno di circa 4 metri quando c'è stato impatto con il gommone, di circa 7 metri, guidato da un 50enne, anche lui di Massa Lubrense. Secondo le testimonianze, l'impatto avrebbe sbalzato la vittima in mare. Soccorso e portato prima nell'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Sorrento e poi nel Cardarelli di Napoli, l'uomo è deceduto per le gravi ferite riportate. Sul luogo della tragedia sono intervenuti la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia e una pattuglia dell'ufficio locale marittimo di Massa Lubrense. I militari del maresciallo Gennaro Spinelli, coordinati dal comandante Guglielmo Cassone, hanno effettuato le operazioni di soccorso. I due mezzi sono stati sequestrati.