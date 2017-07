Roma: esclusa mafia, 20 anni a Carminati

ROMA, 20 LUG - Il tribunale di Roma ha condannato Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, presunti capi di 'Mafia capitale' rispettivamente a 20 e 19 anni di reclusione. Cade l'accusa di associazione mafiosa e per questo motivo le pene sono state inferiori alle richieste del pm. L'ex capogruppo del Pdl in Comune, Luca Gramazio, è stato condannato a 11 anni. Per l'ex capo dell'assemblea capitolina Mirko Coratti (Pd) la corte ha deciso una pena di 6 anni di reclusione. Luca Odevaine, ex responsabile del tavolo per i migranti, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi. Undici anni per il presunto braccio destro di Carminati, Ricardo Brugia, 10 per l'ex Ad di Ama Franco Panzironi. Rispetto alle richieste della Procura, in tutto 5 secoli di carcere, i giudici della decima Corte presieduta da Rosanna Ianniello hanno inflitto oltre 250 anni di carcere, dimezzando di fatto le pene. Buzzi e Carminati hanno assistito alla sentenza in video dalle carceri di Tolmezzo e Parma in cui si trovano al 41 bis, il regime duro per i mafiosi.